Mord im historischen Ulm: Silvia Stolzenburgs Krimi "Die Begine von Ulm"

Plus Silvia Stolzenburg erzählt im Roman „Die Begine von Ulm“ die Geschichte einer Gläubigen, die plötzlich zur Ermittlerin in einem Mordfall wird.

Von Stefan Kümmritz

Wer einen Kriminalroman schreibt, bedient sich in der Regel eines Stoffes, der in der heutigen Zeit spielt. Ideen und Vorlagen dafür gibt es dank der Realität, diverser Fernsehserien oder Zeitungsartikel über allerhand Kriminelles mehr als genug. Silvia Stolzenburg, die Germanistik und Anglistik an der Universität Tübingen studierte und 2006 über zeitgenössische Bestseller promovierte, lässt die Handlung ihres Krimis in einer fernen Vergangenheit spielen. In dem gerade erschienenen historischen Kriminalroman „Die Begine von Ulm“ führt die hauptberufliche Autorin, die mit ihrem Mann auf der Schwäbischen Alb lebt, die Leser in die Stadt Ulm anno 1412 zurück, also in eine unruhige Zeit mit wirtschaftlichen, sozialen und religiösen Spannungen.

