12:00 Uhr

Mordversuch an Ex-Freundin: Neun Jahre Haft

Plus Ein 53-Jähriger griff seine frühere Partnerin im Alb-Donau-Kreis mit einem Messer an. Dabei wurde er selbst schwer verletzt. Das sagt der Richter.

Von Michael Peter Bluhm

Es war ein Kampf um Leben und Tod, den sich ein 53-jähriger Mann und seine gleichaltrige Ex-Lebenspartnerin aus dem Alb-Donau-Kreis lieferten. Beide wurden dabei schwer verletzt. Er hatte die Frau mit einem Messer angegriffen. Jetzt wurde der ehemalige Freund der 53-Jährigen wegen versuchten Mordes zu einer Freiheitsstrafe von neun Jahren verurteilt. Nach zweitägiger Beweisaufnahme sah es die Schwurgerichtskammer als erwiesen an, dass der Angeklagte im Dezember 2019 seine frühere Geliebte in ihrem Haus töten wollte. Danach soll er vorgehabt haben, sich selbst umzubringen.

Das Beziehungsdrama wäre für die Frau sicherlich tödlich ausgegangen, wenn es ihr nicht gelungen wäre, dem Mann mit bloßen Händen immer wieder das Messer abzuringen, wobei sie schwere Verletzungen erlitt. Zuvor hatte der Mann ihr mit voller Wucht in den Bauch gestochen. Die Klinge drang tief ein, doch wehrte sich das Opfer trotz des Blutverlustes, nahm dem Täter die Klinge ab und stach ihm ihrerseits in den Rücken. Dem Mann gelang es daraufhin, der schwer verletzten Frau das Messer mit Gewalt zu entreißen. Er stach ihr zweimal in den Oberkörper. Daraufhin gelangte die Frau erneut an die Waffe, stach ihm zum zweiten Mal in den Rücken und flüchtete nach draußen. Doch sie wurde erneut eingeholt.

Prozess in Ulm: Mann und Frau nach Messerkampf schwer verletzt

In dem blutigen Kampf behielt die Frau wieder die Oberhand, bekam die Klinge zu fassen und stach mit letzter Kraft auf den Angreifer ein. Anschließend verbarrikadierte sie sich in der Wohnung. Der Täter flüchtete daraufhin mit seinem Auto und suchte Zuflucht bei einem Freund. Der fuhr den Mann zu seiner Wohnung. Sowohl die Frau als auch der Mann mussten ins Krankenhaus gebracht werden, wo Notoperationen notwendig waren.

Es wäre möglicherweise zu einem vollendeten Mord gekommen, wenn die 14-jährige Tochter am späten Abend nicht durch Hundegebell in der Nachbarschaft geweckt worden wäre. Sie hörte die Hilfe- und Schmerzensschreie der Mutter, sah wie diese mit einem Mann vor der Haustür rang und alarmierte sofort die Polizei.

Landgericht Ulm: Neun Jahre Haft nach Mordversuch

Der Angeklagte und die Frau waren mehrere Monate lang ein Paar, bis sie die Beziehung für beendet erklärte. Der Mann suchte dennoch weiter den Kontakt zu ihr. Er erschlich sich Zugang zum Haus seiner Ex, indem er vorgab, Schuhe und Winterreifen, die ihr gehörten, vorbeizubringen. Stattdessen kam er mit einem Messer mit einer 13,5 Zentimeter langen Klinge, mit dem er sie töten wollte.

Im Prozess sagte der Angeklagte, er habe die Frau nur einschüchtern wollen. Warum er nachweislich zugestochen hatte, sei ihm ein Rätsel. An Details konnte er sich angeblich nicht mehr erinnern. Die Frau wurde lebensgefährlich verletzt, ihr Ex-Freund schwer. Die Tochter fragte sich im Zeugenstand, was wohl mit ihrer Mutter geschehen wäre, wenn sie erst später aufgewacht wäre.

In seiner Urteilsbegründung sagte der Vorsitzende Richter, der Tötungsvorsatz beruhe auf einem grotesk übersteigerten Besitzanspruch gegenüber der Frau, die ihn verlassen hatte. Das Schwurgericht ging über die Anträge der Staatsanwaltschaft und Nebenklage hinaus. Der Verteidiger stritt in seinem Plädoyer eine Tötungsabsicht seines Mandanten ab. Möglicherweise wird eine Revision eingelegt.

