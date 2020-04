15:30 Uhr

Nachbarschaftsstreit eskaliert: Mann tritt Wohnungstür ein

In Neu-Ulm ist am Mittwoch ein Nachbarschaftsstreit eskaliert.

Ein Nachbarschaftsstreit ist am Mittwoch gegen 16 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Neu-Ulmer Rathausstraße eskaliert.

Zunächst hatten die Kinder der beteiligten Familien im Innenhof zusammen gespielt. Hierbei kam es laut Polizei wohl zum Streit. Die Eltern waren jeweils auf den Balkonen des Anwesens und mischten sich ein. Schließlich beleidigten sich die beiden Nachbarfamilien gegenseitig.

Ein 30-Jähriger ging daraufhin zur Nachbarwohnung und trat dort die Tür ein. Danach betrat er die Wohnung der 27-jährigen Nachbarin und habe ihr nach deren Angaben gegenüber der Polizei mit dem Fuß ins Gesicht getreten.

27-Jährige bei Nachbarschaftsstreit in Neu-Ulm verletzt

Die 27-jährige erlitt eine Prellung. Sie wurde zur ambulanten Behandlung in die Klinik gebracht. An der Tür entstand ein Schaden von rund 300 Euro. Der 30-Jährige wurde wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung, Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung angezeigt. Bei der polizeilichen Aufnahme des Sachverhaltes stellte sich heraus, dass sich eine 29-Jährige zum Zeitpunkt des Streites in der Wohnung der 27-jährigen aufhielt. Beide Frauen wurden zum Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz belehrt und angezeigt. (az)

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen