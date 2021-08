Betrunkener wird am Ludwigsfelder Baggersee aggressiv und belästigt Mädchen

Nach einem Vorfall am Ludwigsfelder Baggersee hat die Polizei einen 34-Jährigen in Gewahrsam genommen. Er soll unter anderem eine 14-Jährige belästigt haben.

Zu einem Streit zwischen zwei Männern ist es am Samstagabend gegen 19 Uhr am Ludwigsfelder Baggersee gekommen. In dessen Verlauf wurde ein Badmintonschläger mutwillig zerstört. Aggressor war laut Polizei ein 34-jähriger Mann, der sich auch nach dem Eintreffen einer Streife unkooperativ verhielt. Zudem stellte sich heraus, dass sich der Mann gegenüber einem 14-jährigen Mädchen anzüglich verhalten hatte, indem er sexuelle Anspielungen machte.

Die Neu-Ulmer Polizei nimmt den Betrunkenen in Gewahrsam

Ein Alkoholtest ergab, dass der Mann mit knapp 2,5 Promille stark alkoholisiert war. Um weitere Sicherheitsstörungen zu verhindern, wurde der Mann bis zum nächsten Morgen in Polizeigewahrsam genommen. Ein Richter bestätigte die Freiheitsentziehung. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Beleidigung auf sexueller Grundlage. (AZ)