Endlich wieder Zirkusluft schnuppern: Der Moskauer Circus gastiert in Neu-Ulm

Plus Spaß und Heiterkeit, Dompteure, Akrobaten und Clowns - der Moskauer Circus bietet eine Show, die nicht nur Kinder begeistert und in ihren Bann zieht.

Zirkus, Zirkus – nicht im schillernden Las Vegas, sondern auf dem nüchternen Platz neben der Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena. Im großen Zelt vom Moskauer Circus, der seit Donnerstag in der Stadt gastiert, war das schnuppe. Endlich wieder beste Unterhaltung trotz der Corona-Pandemie, endlich wieder Spaß und Heiterkeit, endlich auch wieder Zirkus, auf den sich die Kinder besonders gefreut hatten. Zwar war die Premiere am späten Donnerstagnachmittag nicht ganz ausverkauft, aber die vielen Kinder und auch die Erwachsenen kamen beim bunten, typischen Zirkus-Programm auf ihre Kosten.