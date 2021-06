Neu-Ulm-Gerlenhofen

vor 48 Min.

Förderverein will für Seniorenzentrum in Gerlenhofen kämpfen

Das Gelände der alten Mehrzweckhalle in Gerlenhofen soll neu bebaut werden. Doch die Frage ist: Was kommt dorthin? Ein Pflegeheim? Seniorenwohnungen? Ein Kindergarten?

Plus Was passiert mit dem Grundstück der alten Mehrzweckhalle in Gerlenhofen? Ein Verein setzt sich für ein Seniorenzentrum ein, doch die Stadt hat andere Pläne.

Von Inge Pflüger

„Wir geben nicht auf“, sagt der Vorsitzende des Fördervereins Seniorenzentrum Gerlenhofen, Erwin Franz. In einer Besprechung mit der Stadt sei dem Verein mitgeteilt worden, dass sie kein Pflegeheim, sondern einen Kindergarten mit Kinderkrippe und Seniorenwohnungen in Gerlenhofen bauen wolle, zeigte sich Franz im Gespräch mit unserer Redaktion enttäuscht. Wie geht es nun weiter?

Themen folgen