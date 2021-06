Neu-Ulm

vor 37 Min.

In Pfuhl entstehen drei neue Wohnhäuser mit grünen Dächern

An der Leipheimer Straße in Pfuhl werden drei neue Wohnhäuser mit insgesamt 24 Wohnungen gebaut. Die Dächer sollen bepflanzt werden.

Plus Die städtische Wohnungsbaugesellschaft Nuwog baut in Pfuhl drei Wohnhäuser. Das Besondere an ihnen sind die bepflanzten Dächer.

Von Michael Ruddigkeit

An der Leipheimer Straße in Pfuhl sollen drei neue Wohnhäuser mit insgesamt 24 Wohnungen entstehen. Bauherrin ist die Neu-Ulmer Wohnungsbaugesellschaft Nuwog. Die hat zusammen mit dem Wiener Architekturbüro Studio Vlay Steeruwitz ein städtebauliches Konzept erarbeitet, das auf ganz viel Grün setzt.

Themen folgen