In der Filchnerstraße in Neu-Ulm beginnen am Montag Bauarbeiten

In den nächsten Monaten wird die Filchnerstraße im Neu-Ulmer Süden umgebaut. Dort wirft ein Großprojekt seine Schatten voraus.

Am Montag, 10. Mai, beginnen die Arbeiten zur Umgestaltung der Filchnerstraße in Neu-Ulm. Die Arbeiten erfolgen in Vorgriff auf die Erschließung des dort geplanten neuen Gewerbe-Campus und des Wohnquartiers „Wohnen am Illerpark“. Die Baumaßnahme erstreckt sich in einem ersten Abschnitt auf einer Länge von rund 600 Metern im Bereich zwischen der Hausnummer 10 und der Einmündung Wegenerstraße. Ab voraussichtlich Montag, 17. Mai, ist der Bereich für die Dauer von rund fünf Monaten nur noch einspurig in Richtung der südlichen Wegenerstraße befahrbar. Die Zufahrt zu den Grundstücken im Baustellenbereich ist möglich. Die Filchnerstraße verläuft parallel zur Memminger Straße, im Gewerbegebiet zwischen Drogerie-Müller und A.TU. Die Bauzeit für die Gesamtmaßnahme beträgt gut ein Jahr. Das Impfzentrum in der Wegenerstraße ist von der Baumaßnahme nicht betroffen.

Erschließung für "Wohnen am Illerpark" beginnt im Frühjahr 2022

Der Startschuss für die eigentlichen Erschließungsarbeiten zum Quartier Wohnen am Illerpark und zum Gewerbe-Campus erfolgt voraussichtlich im Frühjahr 2022. Die Stadt Neu-Ulm plant hier ein urbanes Stadtquartier mit zukunftsweisenden Strukturen und einer Mischung unterschiedlicher Wohnformen. Auf dem knapp 10 Hektar großen Gelände werden rund 600 Wohneinheiten entstehen. Der Gewerbe-Campus entsteht unmittelbar angrenzend an das Wohnquartier und ist rund 3 Hektar groß. (AZ)

