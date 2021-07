Neu-Ulm

Neu-Ulm will Ventilatoren statt Luftfilter in Schulen und Kitas

Plus Eigentlich gelten mobile Luftfilter in Schulen und Kitas als das Mittel der Wahl, um Viren zuverlässig zu entfernen. Doch Neu-Ulm geht einen anderen Weg.

Von Ronald Hinzpeter

Am frühen Mittwochabend entschied sich der Stadtrat mit großer Mehrheit, die Räume da, wo es möglich ist, mit Abluftanlagen auszustatten. Die lassen sich verhältnismäßig leicht in Fenstern oder in Oberlichtern installieren. Sie sorgen dafür, dass die Luft in den Räumen mehrmals pro Stunde komplett ausgetauscht wird. Sie saugen die Raumluft an und transportieren sie durch das Fenster nach draußen. Das heißt aber, dass etwa Klassenzimmertüren offen stehen müssen, um die Versorgung mit Frischluft zu gewährleisten.

