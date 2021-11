Neu-Ulm

11:00 Uhr

Stadt Neu-Ulm sperrt Zugänge zum Pfuhler Baggersee: Das ist der Grund

Plus Der größte Teil der Runde um den Pfuhler See ist gesperrt. Was dahinter steckt und wie es im Frühling weitergeht.

Von Dagmar Hub

In der Mittagspause eine Spazier- oder Jogging-Runde um den Pfuhler See - das tun viele Menschen aus der Region gern. Hundebesitzerinnen nutzen die Nachmittagssonne jetzt im Spätherbst normalerweise häufig zu einer Runde mit dem vierbeinigen Liebling, Radler ebenso. Doch nun stehen an den jeweiligen Enden der Liegewiesen am Süd- und Ostufer des als Naherholungsgebiet ausgewiesenen Sees massive Holzbarrieren quer über die Spazierwege.

