Theater Neu-Ulm: Ein schlechter Mensch und seine zynische Sicht auf die Welt

Plus Das Theater Neu-Ulm präsentiert Dostojewskis "Aufzeichnungen aus dem Kellerloch" als Monolog. Dabei werden auch Bezüge zur Gegenwart hergestellt.

Wer sich an Fjodor Dostojewski, den russischen Autor des 19. Jahrhunderts, wagt, ist sich gewiss, dass er keine Gute-Laune-Literatur verbreitet und seinen Zuschauern alles andere als einen locker unterhaltsamen Abend beschert. Mit "Aufzeichnungen aus dem Kellerloch" hat Heinz Koch vom Theater Neu-Ulm den Besuchern die schwere Kost des Schriftstellers in einem Monolog serviert.