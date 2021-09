Neu-Ulm

vor 36 Min.

Was wird aus der Treppe des ehemaligen LEW-Gebäudes in Neu-Ulm?

Die Treppe im ehemaligen LEW-Gebäude in Neu-Ulm ist etwas Besonderes. Bleibt etwas von ihr übrig?

Plus Das ehemalige LEW-Gebäude in Neu-Ulm wird bald abgerissen. Besteht eine Chance, die außergewöhnliche Treppe des Hauses zu erhalten?

Von Dagmar Hub

Es ist typische 50er-Jahre-Architektur, so typisch, dass sie in dieser Form schon wieder rar geworden ist. Und hochwertig, das bestätigte ein Gutachten vor acht Jahren. Trotzdem ist es im Oktober endgültig vorbei mit dem LEW-Gebäude am Neu-Ulmer Heiner-Metzger-Platz, der Abriss beginnt demnächst.

