"Where Children Sleep": Neue literarische Reisen im Edwin-Scharff-Museum

Glückszustand und große Rätsel: Florian L. Arnold gestaltet literarische Reisen zur Ausstellung "Where Children Sleep" im Neu-Ulmer Edwin-Scharff-Museum.

Das Edwin-Scharff-Museum in Neu-Ulm zeigt bis zum 6. Februar 2022 die aktuelle Sonderausstellung "Where Children Sleep" mit Werken des britischen Fotografen James Mollison. Mollison kombiniert in seiner Fotoserie eindringliche Porträts von Kindern aus unterschiedlichen Ländern, Kulturen und sozialen Milieus mit Fotografien ihrer Schlafplätze. Begleitend zur Ausstellung bietet das Museum nun "Literarische Reisen" mit dem Neu-Ulmer Autor und Initiator des Literatursalon Donau Florian L. Arnold an.

"Literarische Reisen" zur Sonderausstellung von James Mollison

Arnold nähert sich mit Gedichten und Geschichten von der Romantik bis zur Gegenwart dem Werk von James Mollison an. Unter dem Titel "Glückszustand und große Rätsel" wählte er dieses Mal als Ausgangspunkt das Thema "Schlaf". Schlaf ist nicht nur Träumen, Erholen, sondern auch ein Zustand, in dem das Leben dem alltäglichen Lauf entflieht. Schlaf als Möglichkeit für einen Neuanfang – und das Zeigen des wahren Gesichts.

Die nächsten "Literarischen Reisen" finden jeweils sonntags, 14. und 28. November, um 14 Uhr statt. Weitere Termine: 19. Dezember, 9. Januar, 30. Januar, jeweils von 14 Uhr bis 14.45 Uhr. Die Veranstaltungen finden im Vortragssaal des Museums statt. Im Museum gilt derzeit für Besucherinnen und Besucher ab 12 Jahren die 2G-Regel und FFP2-Maskenpflicht. Alle Informationen unter https://edwinscharffmuseum.de. (AZ)

