Neu-Ulm

19:00 Uhr

"Zwei wie Bonnie und Clyde": So schrullig ist das neue Stück am Theater Neu-Ulm

Bonnie und Clyde heißen in diesem Stück Manni und Chantal. In bestrumpften Ganovenrollen: Chiara Andes und Fabian Dünow.

Plus Chantal und Manni fühlen sich cool wie Bonnie und Clyde - doch beim Bankraub patzen sie wie Provinzkriminelle. So war die Premiere am Theater Neu-Ulm.

Von Ralph Manhalter

Welche bahnbrechende Veränderungen hätte das Leben nicht schon bereiten können, wenn nur nicht ein klitzekleines Problem im Wege gestanden wäre? Manch einer könnte über sich selbst hinauswachsen und wahrhaft Großes vollbringen: Die Klimakrise lösen, Covid-19 endgültig besiegen, Flüchtlingsströme eindämmen oder ... eine Bank überfallen. Letzteres mutet im Vergleich zu den anderen Vorhaben als banales Kinderspiel an, bei dem mit einem gewissen Maß an Skrupellosigkeit und krimineller Intelligenz eigentlich nichts schiefgehen dürfte. Aber genau an diesem letzten Punkt liegt das Problem! Es kann alles noch so exakt und minutiös durchgeplant sein, wenn der externe Datenspeicher in Person der Komplizin leer ist, scheitert noch das todsicherste Vorhaben. Das zeigt die neuste Inszenierung am Theater Neu-Ulm - die Komödie "Zwei wie Bonnie und Clyde".

