13.03.2019

Neu-Ulm will Zukunft pflanzen

Anmeldungen für Akademie und Aktion jetzt möglich

„Stop talking, start planting“: Unter diesem Motto veranstalten die Stadt Neu-Ulm und die Kinder- und Jugendinitiative Plant-for-the-Planet auch in diesem Jahr wieder eine öffentliche Pflanzaktion sowie eine kostenlosen Akademie für Schüler im Alter von neun bis zwölf Jahren.

In der Akademie am Samstag, 23. März, bei der Firma Carl Götz in Neu-Ulm lernen die Kinder ganz konkret, wie die Klimakrise ihre Zukunft und das Leben von Menschen weltweit bedroht. Das hören sie nicht von einem Erwachsenen, sondern von anderen Kindern. Die Teilnehmer entwickeln in Gruppen selbst Aktionen für ihre Zukunft. Ein Rhetoriktraining schult sie im selbstsicheren Auftreten – denn als Botschafter wollen und sollen sie ihre Botschaften in die Welt hinaustragen. Die Akademien sind als offizielle Maßnahme der UN-Dekade „Bildung für Nachhaltige Entwicklung“ ausgezeichnet und werden vom Bundesumweltministerium empfohlen.

Die öffentliche Pflanzaktion findet am Mittwoch, 27. März, ab 8 Uhr im Burlafinger Wald statt. Die Pflanzfläche befindet sich im Nordosten Neu-Ulms und ist von der Haltestelle der Firma Bosch Rexroth – Oberelchingen Glockerau II nach rund 400 Metern Fußweg zu erreichen (über die Glockeraustraße Richtung Burlafingen, zweiter Waldweg rechts). Ein Neu-Ulmer Förster wird die Pflanzaktion von 8 bis 13 Uhr begleiten. Teilnehmen können Schulklassen, Vereine, Organisationen, Unternehmen und natürlich auch Einzelpersonen.

Die Pflanzaktionen der Stadt Neu-Ulm und der Initiative Plant-for-the-Planet sind Teil des Zusammenwirkens von Bürgern, Politik und Wirtschaft, die seit 2015 das Projekt „Neu-Ulm pflanzt Zukunft“ verwirklichen. Die Stadt unterstützt das Projekt durch öffentliche Pflanzaktionen vor Ort. Auf diese Weise sollen Kinder und Erwachsene der Region für die Problematik der Klimakrise sowie für die Wichtigkeit des gemeinsamen Handelns sensibilisiert werden. Seit Beginn des Projektes wurden bereits 110 Kinder aus der Region zu „Botschaftern für Klimagerechtigkeit“ ausgebildet und über 1500 Bäume gepflanzt. (az)

Anmeldungen für die Akademie und die Pflanzaktion im Burlafinger Wald sind im Internet unter www.plant-for-the-planet.org/de möglich.

