Nicht nur musikalisch in Harmonie

Die Jugendkapelle Elchingen lockt zahlreiche Gäste zur Abendserenade auf den Thalfinger Dorfplatz

Von Andreas Brücken

Wahrscheinlich ist die Jugendkapelle in Elchingen das einzige Nachwuchsorchester im Landkreis, das einen Marsch sein Eigen nennen darf: „High Life in Elchingen“ heißt der Titel, der für die Kapelle von Michael Rahn exklusiv komponiert wurde. Als gekonnten Höhepunkt setzten die Macher das Stück ans Ende der diesjährigen Abendserenade. Das sei schon zur Tradition geworden, verriet Leiter Achim Götz, der auch als Moderator durch den Abend führte. Gemeinsam mit Julia Götz hatte er einen weiten musikalischen Bogen für das Programm gespannt. Neben dem Bluesklassiker „Sentimental Journey“ bekamen die rund 250 Besucher auf dem Dorfplatz in Thalfingen auch den flotten Musical-Schlager „Cabaret“ zu hören.

Mit viel Spannung erwartet wurde der von Achim Götz angekündigte Auftritt von Bastian Euchner als Solist. Der Schlagzeuger setzte dann tatsächlich auch den Schlusspunkt von Jan de Haans „Antonin’s New World“ – mit einem Schlag auf die Triangel.

Amüsante Einlagen wie diese stehen für das Erfolgsrezept des Orchesters. Derzeit sind 48 jugendliche Bläser und Schlagzeuger aktiv dabei. Für Dirigent Achim Götz, der die Kapelle seit ihrer Gründung 1996 leitet, ist die Truppe nicht nur auf der Bühne eine eingeschworne Gemeinschaft: „Auch vor und nach dem Konzert packen alle Mitglieder mit an, um auf- und abzubauen.“ Bei mehrtägigen Ausflügen und zahlreichen Konzerten werde das „Wirgefühl“ immer wieder gestärkt, sagt Götz und weiter: „Die Jugendkapelle in Elchingen ist eine ganz besondere Institution, bei der die Mitglieder stolz sind, dabei zu sein.“ Die jüngsten Musiker absolvieren eine rund vierjährige Ausbildung, bis sie in den Reihen der „Juka“ spielen dürfen.

Als musikalische Gäste kamen die Mitglieder der Stadtkapelle Vöhringen zur Abendserenade nach Thalfingen. Und so klang der Titel „In Harmonie vereint“ von Siegfried Rundel, den beide Orchester gemeinsam spielten, fast wie eine Hymne auf die Gemeinschaft der Musiker.

