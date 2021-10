Kinder besprühen Wände mit Farbe – und richten Schaden von 5000 Euro an

Zwei Achtjährige haben in Oberelchingen mehrere Schmierereien angebracht. Farbe auf Händen und im Gesicht überführte die beiden.

Am Montagmorgen stellten Bürger fest, dass im Bereich der Schule in Oberelchingen mehrere Farbschmierereien aufgesprüht worden waren. Wie die Polizei mitteilt, wurden danach weitere "Tatorte" an der Bushaltestelle in der Thalfinger Straße, auf dem Gehweg und einer angrenzenden Baustelle festgestellt. Später konnten zwei Schüler ausfindig gemacht werden, die an Händen und im Gesicht die passende Farbe aufwiesen. Der Schaden, den die beiden Achtjährigen durch das Sprühen der Farbe verursachten, wird auf etwa 5000 Euro beziffert. (AZ)