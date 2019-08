vor 27 Min.

Open-Air-Kino mit größerer Leinwand

Vier Filme sind im Weißenhorner Stadtpark zu sehen

Kinovergnügen unter freiem Himmel: Im Weißenhorner Stadtpark können Besucher in den nächsten Tagen vier Spielfilme anschauen. Diese werden auf einer neuen und noch größeren Leinwand gezeigt, wie Volker Drastik vom städtischen Kulturbüro mitteilt. Wie in den Vorjahren kooperiert die Stadt Weißenhorn für das Open-Air-Kino mit Roland Sailer vom Dietrich Theater in Neu-Ulm. Der Kinobetreiber stellt das Equipment zur Verfügung, damit Filmfans in der Fuggerstadt unterhaltsame Abende verbringen können.

Los geht die Veranstaltung am morgigen Donnerstag, 8. August, mit „Bohemian Rhapsody“, dem Film um die Rockband Queen und ihren schillernden Frontmann Freddy Mercury, der trotz erfolgreicher Karriere mit seiner inneren Zerrissenheit kämpft und versucht, sich mit seiner Homosexualität zu arrangieren. Am Freitag, 9. August, läuft „Green Book“: Der Streifen spielt in den USA im Jahr 1962 und erzählt von zwei sehr gegensätzlichen Männern, zwischen denen sich langsam eine Freundschaft entwickelt.

Prominent besetzt mit Bradley Cooper und Lady Gaga ist „A Star is born“, der am Samstag, 10. August, zu sehen ist. Dieser Film handelt von einem Musiker, der das Gesangstalent einer Kellnerin erkennt und eine leidenschaftliche Liebesbeziehung mit ihr eingeht. Abschließend flimmert am Sonntag, 11. August, „Aladdin“ über die Leinwand, und zwar die jüngste Realfilm-Version des Klassikers aus den Geschichten aus 1001 Nacht.

Die Aufführungen beginnen jeweils um 21 Uhr, Einlass ist ab 20 Uhr. Das Rote Kreuz bietet wieder eine Bewirtung an. (az)

Themen Folgen