vor 51 Min.

Paar gönnt sich Wochenende in Hotel – und prellt Rechnung über 600 Euro

Ein Luxuswochenende in einem Hotel in Reutti hat sich ein Paar gegönnt – und ist dann verschwunden, ohne zu bezahlen.

Wie die Polizei mitteilt, nahmen sich die Frau und der Mann am Samstag ein Zimmer. Als es am Montag ans Bezahlen ging, gaben beide an, Bargeld holen zu müssen, um die Rechnung in Höhe von über 600 Euro bezahlen zu können. Sie verließen das Hotel mit dem Hinweis, dass ihre Wertsachen ja noch im Zimmer seien. Die Angestellten warteten jedoch vergeblich auf die Rückkehr des Paars.

Tatverdächtige soll aus dem Alb-Donau-Kreis stammen

Wie ermittelt werden konnte, handelte es sich bei der Tatverdächtigen um eine 54-Jährige aus Hüttisheim (Alb-Donau-Kreis). Die Personalien ihres Begleiters konnten bislang noch nicht festgestellt werden. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat die Ermittlungen wegen Einmietbetruges aufgenommen. (az)