17:00 Uhr

Pärchen stiehlt Schuhe, Fahrrad und Lebensmittel

Eine Angestallte ertappt das Paar beim Stehlen in Unterelchingen. Danach findet die Polizei noch viel mehr Diebesgut.

Räuberischer Diebstahl in einem Schuhgeschäft in Unterelchingen: Wie die Polizei mitteilt, haben ein 40-jähriger Mann und seine 22-jährige Begleiterin am Dienstag gegen 11.45 Uhr mehrere Schuhe, einen Rucksack und eine Geldbörse im Gesamtwert von 350 Euro entwendet.

Als eine Angestellte sich dem 40-Jährigen beim Verlassen des Geschäftes in den Weg stellte, stieß er sie gewaltsam beiseite und flüchtete. Mehrere Polizeistreifen fahndeten nach dem Pärchen und konnten es wenige Minuten nach der Tat vorläufig festnehmen.

Weiteres Diebesgut entdeckt

Bei der Durchsuchung fanden die Beamten die gestohlenen Waren aus dem Schuhgeschäft. Zudem entdeckten sie Nahrungsmittel und Haushaltsgeräte im Wert von 150 Euro, die ebenfalls von einem Ladendiebstahl aus einem nahe gelegenen Lebensmittelgeschäft stammten. Doch es kam noch mehr dazu: Bei der Überprüfung eines Fahrrades stellte die Polizei fest, dass dieses im November 2019 in Ulm gestohlen wurde.

Die beiden wurden wegen räuberischem Diebstahl, Ladendiebstahl und Fahrraddiebstahl angezeigt. (az)





