27 Krippen gibt es entlang des Weges in Pfaffenhofen zu entdecken

Zum siebten Mal wird in Pfaffenhofen ein Krippenweg eingerichtet. Die Eröffnungsveranstaltung am 1. Advent findet wegen der Pandemie allerdings nicht statt.

Es ist ein Lichtblick in schwierigen Zeiten: 27 sehenswerte Weihnachtskrippen können vom 1. Advent bis Dreikönig in der Ortsmitte von Pfaffenhofen besichtigt werden. Wer möchte, kann also auch in diesem Jahr wieder einen Krippenweg ablaufen. Die für Sonntag, 28. November, 15 Uhr, geplante offizielle Eröffnung mit Führung wird jedoch nicht stattfinden. Grund für die Absage ist die Pandemie.

Ein Flyer mit den Stationen liegt in Geschäften in Pfaffenhofen aus

Der Gewerbeverband Pfaffenhofen ist der Veranstalter der mittlerweile siebten Auflage des Krippenweges in der Marktgemeinde. „Wir freuen uns sehr, dass wir in dieser schwierigen Zeit den Menschen aus nah und fern dieses Angebot machen können“, sagt Alfons Endres, der Vorsitzender des Gewerbeverbandes. Krippenbauer, Schnitzer und Leihgeber aus Pfaffenhofen und Umgebung präsentieren an 27 Stationen ihre weihnachtlichen Exponate. Hauptsächlich gestaltet wird der Krippenweg von den bekannten Krippenbauern und Schnitzern Josef Duile und Michael Metz.

Der Weg reicht von der evangelischen Kirche im Süden bis zur katholischen Pfarrkirche St. Martin im Zentrum der Marktgemeinde. Zu sehen sind die Krippen, die nachts beleuchtet werden, in den Fenstern von Geschäften, Privathäusern und öffentlichen Gebäuden. Reich bestückt mit einem halben Dutzend Krippen ist erneut die VR-Bank. Ein Flyer über den Krippenweg mit allen Stationen und einem Wegweiser liegt in örtlichen Geschäften aus. Er kann auch im Internet unter www.krippenweg-pfaffenhofen.de heruntergeladen werden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch