Der Anmeldeprozess für das neue Wärmenetz in Beuren ist angelaufen

Mit dem Nahwärmenetz lässt sich in Beuren bald klimafreundlich heizen. Bis Mitte Oktober haben Haushalte die Möglichkeit, sich für einen Anschluss anzumelden.

Die Bewohnerinnen und Bewohner des Pfaffenhofer Ortsteils Beuren haben bald die Möglichkeit, klimafreundlich zu heizen. Das Unternehmen GP Joule hat, ausgehend von einem Beschluss des Marktgemeinderats Pfaffenhofen vom Februar, mit der Kundengewinnung begonnen. Das auf die regionale Nutzung erneuerbarer Energien spezialisierte Unternehmen hat im März 2021 die "Renergiewerke Pfaffenhofen an der Roth" gegründet. Eine Anmeldung für einen Anschluss an das Wärmenetz ist noch bis zum 15. Oktober möglich.

"Die Gemeinde Pfaffenhofen an der Roth freut sich über dieses klimafreundliche Nahwärmenetz und die Zusammenarbeit mit GP Joule", wird Bürgermeister Sebastian Sparwasser in einer Pressemitteilung des Unternehmens zitiert. Auch Gewerbebetriebe und gemeindeeigene Gebäude sollen an das Wärmenetz angeschlossen werden, heißt es in der Pressemitteilung.

Ganz Beuren soll ans Nahwärmenetz angeschlossen werden

Bei einer Informationsveranstaltung im Innenhof der Grundschule stellte Felix Schwahn, der Geschäftsführer der Renergiewerke Pfaffenhofen an der Roth, interessierten Bürgerinnen und Bürgern die Details zur künftigen Wärmeversorgung vor. Die Wärme komme aus einer örtlichen Hackschnitzelanlage mit einer Anschlussleistung von 250 bis 500 Kilowatt, sagte er. Der erste Bauabschnitt umfasse das gesamte östliche Gebiet von Beuren. Bürgerinnen und Bürger, die nicht im ersten Anschlussgebiet wohnen, bat Schwahn um etwas Geduld. Es sei geplant, nach und nach den ganzen Ort anzuschließen und so jedem Haushalt eine Versorgung mit Nahwärme zu ermöglich.

"Für die Kunden ergeben sich durch das neue Wärmenetz viele Vorteile", erläuterte Schwahn. Einmal angeschlossen, müssen Kundinnen und Kunden sich nicht mehr um rechtzeitige Brennstofflieferungen kümmern. Es gebe ein "365-Tage-Rundum-Sorglos-Paket". Bei diesem Angebot sorgen die Renergiewerke sowohl für den Anschluss und den reibungslosen Systemwechsel als auch für die Wärmelieferung, die Gerätewartung und notfalls für Reparaturen.

Interessierte können mit den Renergiewerken Pfaffenhofen Kontakt aufnehmen

Abgesehen davon gibt es nach Angaben des Unternehmens weitere Buchungsmöglichkeiten, je nach individuellem Bedürfnis. Zum Beispiel kann auch nur ein Teilanschluss bis auf das Grundstück verlegt werden, sodass ein Hausanschluss zu einem späteren Zeitpunkt problemlos möglich wäre. "Nicht nur, wer eine alte Heizungsanlage im Haus hat, auch diejenigen, die in Zukunft flexibel bleiben möchten, tun gut daran, sich jetzt mit diesem Thema zu befassen", wird Schwahn in der Pressemitteilung zitiert.

Wer sich für einen Anschluss interessiert, kann mit den Renergiewerken Pfaffenhofen an der Roth telefonisch unter 08274/9278567 oder per E-Mail an info@pfaffenhofen-fernwaerme.de einen Beratungstermin vereinbaren. Weitere Infos gibt es auch unter www.pfaffenhofen-fernwaerme.de. (AZ)