Fahrer verliert Weizen auf der Straße von Pfaffenhofen nach Weißenhorn

Beim Transport von Weizen verlor ein 35-Jähriger am Sonntagmorgen so viel von seiner Landung, dass eine Fahrspur der Straße von Pfaffenhofen nach Weißenhorn mehrere Zentimeter hoch mit dem Getreide bedeckt war. Laut Angabe der Polizei fielen die ersten Weizenkörner schon in Pfaffenhofen vom Anhänger.

Die Feuerwehr Attenhofen reinigte zusammen mit der Straßenmeisterei die Fahrbahn. Zu einer Gefährdung von Verkehrsteilnehmern kam es nicht. (AZ)

