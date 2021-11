Messgeräte sollen Raser in Pfaffenhofer Nebenstraßen bremsen

Plus Der Pfaffenhofer Marktrat diskutiert über Maßnahmen, damit Verkehrsteilnehmer ihre Geschwindigkeit drosseln. Das betrifft auch Lindenstraße und Fichtenweg.

Schnelle Autos und Ärger mit parkenden Fahrzeugen sind auch in Pfaffenhofen ein Dauerthema. Im Rathaus häufen sich die Beschwerden über die Verkehrssituation in der Marktgemeinde. Besserung erhofft sich die Verwaltung durch mehr Kontrollen des Zweckverbands. Doch den Vorschlag, der kommunalen Verkehrsüberwachung beizutreten, lehnten die Markträtinnen und Markträte vor einigen Wochen ab. Unmut ruft derweil weiterhin die Kolpingstraße hervor, die von zahlreichen Autofahrerinnen und Autofahrern als Umfahrung für die Tavernen-Kreuzung genutzt wird, wie Bürgermeister Sebastian Sparwasser sagte. Auch die Lindenstraße und der Fichtenweg seien trotz der dortigen Rechts-vor-Links-Regelung von zu schnellem Verkehr betroffen.