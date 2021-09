Pfaffenhofen

vor 1 Min.

Passionskrippe in Marienfried zeigt die Ostergeschichte

Die neue Passionskrippe in der Gebetsstätte in Marienfried: Nicht nur die Weihnachtsgeschichte kann mit kleinen Figuren nachgestellt werden. Das Werk von Thomas Alber zeigt Kreuzigung und Auferstehung Jesu.

Plus Die Behaglichkeit, die Weihnachtskrippen mit Christuskind und Schäfchen ausstrahlen, fehlt einer Passionskrippe. Rund 200 Arbeitsstunden stecken in dem neuen Kunstwerk in Marienfried.

Von Andreas Brücken

Als szenische Darstellung der Geburt Jesu sind Weihnachtskrippen bei Gläubigen bekannt und beliebt. Weniger bekannt sind dagegen die Passionskrippen, welche den gewaltsamen Tod Jesu zeigen. Zu sehen ist so ein Stück seit Kurzem in der Kirche der Gebetsstätte Marienfried. Hobbybastler und Modellbauer Thomas Alber aus Friedrichshafen hat das Kunstwerk in rund 200 Arbeitsstunden geschaffen.

