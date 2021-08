Unbekannte setzen Katze auf Parkplatz in Elchingen aus

In Unterelchingen ist eine Katze auf einem Parkplatz ausgesetzt worden. Die Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise.

Auf einem Parkplatz am Meerholzweg bei den Seen in Unterelchingen haben Polizisten am Dienstagnachmittag eine Katze in einer Tiertransportbox gefunden. Da sich neben der Box noch mehrere Packungen Tiernahrung befanden, geht die Polizei davon aus, dass der Stubentiger von seinem Besitzer ausgesetzt wurde.

Katze ausgesetzt: Neu-Ulmer Polizei sucht Zeugen

Die etwa ein Jahr alte Katze, welche sich in einem sehr gepflegten Zustand befand, wurde durch die Streife ins Tierheim Ulm gebracht. Zeugen, die diesbezüglich Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)