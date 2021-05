Zerstörungswut in Munderkingen: Fenster an Schule mit Gullydeckel eingeworfen

An einer Schule in Munderkingen wurde erheblicher Schaden angerichtet. Jetzt ermittelt die Polizei.

Unbekannte haben an einer Schule in Munderkingen ihrer Zerstörungswut freien Lauf gelassen.

Ein Zeuge entdeckte nach Angaben der Polizei die zersplitterte Glasscheibe am Mittwochmorgen. Die Ermittler gehen davon aus, dass zwischen Dienstag, 20 Uhr, und Mittwoch, 7.45 Uhr, Unbekannte sie an der Schule in der Eugen-Bolz-Straße eingeworfen hätten. Dabei benutzten sie einen Gullydeckel.

Zurück blieb ein Schaden von etwa 2000 Euro. Der Polizeiposten Munderkingen sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. (AZ)

