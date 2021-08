100 Altreifen illegal in Ulm-Wiblingen entsorgt: Polizei sucht Zeugen

In Ulm-Wiblingen wurden etwa 100 Altreifen illegal entsorgt. Die Polizei hofft nun auf Hinweise von Zeugen.

Unbekannte haben am Wochenende in Ulm-Wiblingen etwa 100 Altreifen illegal entsorgt. Nun hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die die Verursacher beobachtet haben.

Wie die Polizei mitteilt, habe ein Zeuge die Reifen in einem Gebüsch hinter einem Parkplatz in der Johannes-Palm-Straße entdeckt. Die Ermittler gehen davon aus, dass Unbekannte sie in den Nachtstunden auf den Parkplatz gefahren und die Reifen in hinter dem Parkplatz in das Gebüsch geworfen haben.

Der Polizeiposten Wiblingen (Telefon 0731/401750) hofft nun auf Zeugenhinweise. Der große Parkplatz befindet sich direkt an der Johannes-Palm-Straße an der Einfahrt von der Donautalstraße her kommend. (AZ)