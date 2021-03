vor 17 Min.

Pop- und Rock-Genuss für gute Zwecke: Der Musikmarathon 2021 im Ulmer Roxy

Plus 12 Bands und Künstler haben diesmal im Roxy einen bunten Mix zwischen Pop, Folk und Rock abgefeuert - ohne Publikum, dafür aber im Stream, für gute Zwecke.

Von Andreas Brücken

Livemusik hören, feiern und dabei Gutes tun, das ist seit 17 Jahren das Erfolgsrezept des mittlerweile größten Benefizkonzerts in Süddeutschland - so wie es die Veranstalter im Roxy erklären. Damit ist das Event, der Musikmarathon, zum beliebten Treffpunkt für Bands und Fans aus ganz Deutschland geworden. Im vergangenen Jahr fiel das Ereignis als eine der ersten Veranstaltungen in der sich ausbreitenden Pandemie ersatzlos aus. Nun wollten die Macher des Musikmarathons dem Lockdown eine Alternative entgegensetzen und präsentierten die insgesamt zwölf Bands coronakonform per Videoübertragung unter dem Motto "streamen, rocken, helfen" auf die Bildschirme der Zuschauer.

Voltkid eröffnete den Musikmarathon 2021 im Roxy

Etwa 15 Minuten blieben jedem Künstler für seinen Auftritt auf der Bühne im Roxy. An der Startlinie des musikalischen Dauerlauf standen die fünf Jungs von Voltkid aus Ulm. Abwechslungsreich mit eingängigen Riffs, treibenden Drums, gedankenverlorenen Texten und der markanten Stimme von Frontman Gorgo zeigte die Band, wie sie das vergangene Jahr im Probenraum genutzt hat. Mit viel Melancholie zeigte sich dagegen der Gitarrist und Sänger Lemony Rug: "Ich spiele heute Abend auf der Ukulele, weil dieses Instrument etwas Hoffnungsvolles hat, erklärte der Künstler aus Freiburg.

Musikmarathon 2021, im Ulmer Roxy

Ebenfalls aus dem Breisgau kam die Truppe der Indie Punkband Deadnotes nach Ulm. Sänger Darius bezeichnete den Musikmarathon als Event, das eine Perspektive in einer perspektivlosen Zeit böte. 2020 brachte die Band noch das Album "Courage" heraus, das sich mit den Existenznöten von Künstlern auseinandersetzt. "Es scheint, als wären wir nun von der Realität eingeholt worden", sagte der Sänger mit Blick auf die prekäre Situation zahlreicher Kunstschaffender. Noch im April sollte die internationale Tournee der Band starten, die auch nach England, Frankreich und Österreich führt.

Der Musikmarathon 2021 im Roxy bot Pop - auch einmal mit Streichern

Mit experimentellen Klängen, wie man sie etwa von Pink Floyd erwartet hätte, zeigten Lionlion mutig den Weg in die musikalische Zukunft auf. Bodenständiger war dagegen das Trio John Garner - mit dreistimmigem Gesang, Gitarren und Akkordeon spielte das Trio aus Augsburg Folkpop im Akustikstil. Lienne ist ein Name, den Musikfreunde sich unbedingt merken sollten: Die junge Augsburgerin kam unter anderem mit vier Streichern ins Roxy und bettete ihre beeindruckende Stimme in den sanften Backround von Cello, Kontrabass und Violinen.

Auch wenn der rund dreistündige Benefizabend wieder dank der freiwilligen Unterstützung der zahlreichen Künstler, Techniker und Helfer für die Zuschauer ein Highlight in der stillen Lockdown-Zeit war, hofft Mitveranstalterin Dana Hoffmann, dass im kommenden Jahr die Werkhalle im Roxy wieder mit den treuen Fans des Musikmarathons gefüllt wird.

