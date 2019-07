13:46 Uhr

Renitenter Patient schlägt Arzt mit der Faust ins Gesicht

In einer Praxis in Neu-Ulm ist ein Arzt tätlich angegriffen worden. Laut Polizei schlug ein Patient dem Mediziner ins Gesicht.

Am Donnerstagnachmittag alarmierte ein Zeuge die Polizei: Randale in einer Arztpraxis in der Neu-Ulmer Innenstadt. Vor Ort stellte sich dann heraus, dass ein 55-jähriger Mann in die Praxis gekommen und in Streit mit den Angestellten und einem Arzt geraten war. Der genaue Grund für die Auseinandersetzung müsse erst noch geklärt werden, teilte die Polizei mit.

Der Neu-Ulmer Arzt erleidet eine Platzwunde an der Lippe

Als der Patient von einem Arzt aufgefordert wurde, die Praxisräume zu verlassen, schlug er diesem unvermittelt mit der Faust ins Gesicht und beleidigte ihn, so die Polizei. Anschließend flüchtete der Schläger aus der Praxis. Durch die Attacke erlitt der 44-jährige Arzt eine kleine Platzwunde an der Lippe. Gegen den 55-Jährigen wird wegen Körperverletzung und Beleidigung ermittelt. (az)

Themen Folgen