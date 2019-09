vor 13 Min.

Rottweiler beißt in Bäckerei zu

Er wollte wahrscheinlich nicht nur spielen: Ein Hund hat in einer Neu-Ulmer Bäckerei einen Kunden unvermittelt angespruchen und verletzt.

Aggressiv verhalten hat sich ein Hund in einer Bäckerei am Samstagvormittag. In der Filiale in der Reuttier Straße in Neu-Ulm kaufte eine 48-jährige Hundehalterin ein. Ihr Rottweiler war nach Polizeiangaben angeleint und lag zunächst am Boden. Als ein 49-Jähriger an dem Tier vorbeiging, sprang dieses den Mann offenbar unvermittelt an, brachte ihn zu Fall und biss ihn in den Unterarm.

Der Neu-Ulmer trug eine Schürf- und Bisswunde davon. Die Verletzungen wurden durch den herbeigerufenen Rettungsdienst als leicht eingestuft und versorgt. Gegen die Hundehalterin wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. (az)

Themen Folgen