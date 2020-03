vor 49 Min.

SPD: Ensembleschutz aufheben

Beschluss für Bubenhausen ist aus Sicht der Partei nicht zielführend

Die SPD-Fraktion will einen Beschluss des Weißenhorner Stadtrats aufheben, den das Gremium nach intensiver Diskussion gefasst hatte. Dabei geht es um den Ensembleschutz in der Babenhauser Straße in Bubenhausen. Dieser ist vielen Hauseigentümern ein Dorn im Auge, weil er strenge Vorgaben für Umbaumaßnahmen setzt, die kaum zu erfüllen sind.

Die SPD beantragt deshalb, den Beschluss vom 27. Januar zurückzunehmen. Des Weiteren soll die Stadtverwaltung beauftragt werden, die notwendigen Schritte einzuleiten, damit das denkmalgeschützte Ensemble Babenhauser Straße aufgehoben wird. Zur Erinnerung: Mit 16 zu sieben Stimmen hatte der Stadtrat die Verwaltung beauftragt, zunächst ein kommunales Denkmalkonzept vorzubereiten, bevor der Schutz aufgehoben wird.

Aus Sicht der SPD läuft dieser Beschluss dem ursprünglichen Ziel einer sachgerechten Erleichterung von Baumaßnahmen in der Babenhauser Straße in Bubenhausen entgegen. „Auch Teile unserer Fraktion haben sich von einer Argumentationslinie fehlleiten lassen, was sich im Nachhinein als falscher Weg herausgestellt hat“, schreibt der Fraktionsvorsitzende Herbert Richter an Bürgermeister Wolfgang Fendt.

Wie berichtet, hatte die Verwaltung dem Gremium damals vorgeschlagen, die Vorgaben auf das zu beschränken, was möglich ist. Auch das bayerische Landesamt für Denkmalschutz wäre mit einer Aufhebung des Ensembleschutzes einverstanden, denn bis auf zwei Denkmäler ist aus Sicht der Behörde nicht mehr viel von einem schützenswerten Ensemble in Bubenhausen erhalten. Kritiker dieser Vorgehensweise, darunter der Restaurator Johannes Amann (WÜW), forderten aber, das Gesamtbild an der Ortsdurchfahrt unbedingt zu erhalten.

Die SPD wiederum hält die Aufhebung des Schutzes für absolut richtig: „Wir sind der Überzeugung, dass mit diesem Kompromiss die bauliche Entwicklung in diesem Bereich nicht weiter gehemmt wird und trotzdem das prägende Ortsbild erhalten werden kann.“ (jsn)

