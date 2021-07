Senden

Leopoldine Girschikofsky will auch zu ihrem 100. kein großes Fest

Plus Leopoldine Girschikofsky aus Senden feiert 100. Geburtstag. In dem zurückliegenden Jahrhundert hat sie viel erlebt und ist zufrieden mit dem, was sie heute hat.

Von Angela Häusler

"Ich bin mit allem zufrieden, ich hab keine besonderen Wünsche", sagt Leopoldine Girschikofsky. Sie feiert an diesem Dienstag ihren 100. Geburtstag. Sie habe ja ein erfülltes Leben gehabt und sei jetzt dankbar, ein gemütliches Zuhause und liebevolle Betreuung bei Sohn und Schwiegertochter gefunden zu haben.

