Polizei stoppt mehrere angetrunkene Fahrer in Senden

Bei Verkehrskontrollen in der Kemptener Straße hat die Polizei einen E-Scooter-Fahrer und einen Autofahrer erwischt, die beide nicht ganz nüchtern waren.

Gleich zwei alkoholisierte Verkehrsteilnehmer haben Beamte der Polizei Senden am Donnerstagabend in der Kemptener Straße aus dem Verkehr gezogen. Das teilt die Polizei mit.



Gegen 20.30 Uhr wurde ein 27-Jähriger kontrolliert, da er kein erforderliches Versicherungskennzeichen an seinem E-Scooter angebracht hatte. Bei der weiteren Kontrolle wurde zudem Alkoholgeruch festgestellt. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 0,5 Promille. Den Mann erwarten nun Anzeigen nach dem Pflichtversicherungsgesetz sowie dem Straßenverkehrsgesetz.



Gegen 22 Uhr fiel ein 34-jähriger Autofahrer auf, bei dem ebenfalls Alkoholgeruch wahrgenommen wurde. Auch hier erbrachte ein freiwilliger Alkoholtest einen Wert von mehr als 1,2 Promille. Aus diesem Grund wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Da der Mann keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde zudem eine Sicherheitsleistung im unteren vierstelligen Bereich einbehalten. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. (AZ)

