Spatz gerettet: Tier war in Senden in einem Rohr gefangen

Eine aufmerksame Zeitungszustellerin hört ein verdächtiges Kratzen im Fallrohr einer Dachrinne. Sie alarmiert die Polizei. Am Ende war auch die Feuerwehr im Einsatz.

Am Samstagvormittag konnte dank einer aufmerksamen Zeitungszustellerin ein Spatz in der Stormstraße in Senden gerettet werden. Weil sie ein Kratzen im Fallrohr einer Dachrinne hörte, alarmierte die Frau die Polizei. Erst durch den Einsatz der Feuerwehr Senden konnte das Fallrohr geöffnet werden. Heraus blickte ein Spatz, der augenscheinlich unverletzt war und sogleich in die Freiheit entlassen werden konnte. (AZ)

