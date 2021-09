Unbekannte stehlen AfD-Wahlplakate in Senden

Zwei Wahlplakate der AfD wurden aus der Uffholtzer Straße in Senden gestohlen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Eine unbekannte Person hat zwei Wahlplakate der AfD, die an einem Bauzaun in der Uffholtzer Straße in Senden angebracht waren, entwendet. Laut Angabe der Polizei ereignete sich die Tat zwischen Montagnachmittag, 17 Uhr, und Dienstagnachmittag, 14 Uhr. Zeuginnen und Zeugen können sich unter der Telefonnummer 07307/ 91000-0 bei der Polizei Senden melden. (AZ)

