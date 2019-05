18:01 Uhr

Sie tritt bei der Deutschen Sudoku Meisterschaft an

Neu-Ulm sucht am Samstag den besten deutschen Sudoku-Löser. In der Kategorie Jugend geht Irene Boeck an den Start. Wie die 13-Jährige trainiert.

Von Christoph Lotter

Flink wandert der Stift in Irene Boecks Hand von einem Kästchen zum nächsten. Ihr konzentrierter Blick ruht auf dem Blatt vor ihr. Hier eine Drei, da eine Neun – keine vier Minuten dauert es, dann ist das Sudoku gelöst. Kein Wunder, denn die 13-Jährige aus Neu-Ulm rätselt seit knapp acht Jahren – und das durchaus erfolgreich.

Am heutigen Samstag nimmt die Achtklässlerin des Lessing-Gymnasiums bei der Deutschen Sudoku Meisterschaft teil. Die findet anlässlich des 150-jährigen Stadtjubiläums von 9 bis 19 Uhr im Edwin-Scharff-Haus statt. Ab 20 Uhr ist außerdem ein Rätselabend geplant. Der zweifache Gedächtnisweltmeister Simon Reinhard präsentiert Merkdemonstrationen und Publikumsrätsel und die Gruppe „Two or Company“ spielt Musik. Zwischendurch wird der Deutsche Sudoku Meister gekürt.

Deutsche Sudoku Meisterschaft in Neu-Ulm: Gedächtnisweltmeister zu Gast

Insgesamt 40 Erwachsene aus ganz Deutschland haben sich für das Finale qualifiziert. Zudem machen 26 Jugendliche den Nachwuchs-Titel unter sich aus. Unter ihnen ist auch Irene Boeck. Sie hat die Zahlenrätsel beim Schüler-Wettbewerb am Lessing-Gymnasium schneller als ihre 220 Mitbewerber gelöst. Bei den Meisterschaften werden Sudokus und Sudoku-Varianten auf Zeit gelöst. Dabei erhalten die Teilnehmer entsprechend des Schwierigkeitsgrades unterschiedlich viele Punkte. Ausgetragen wird der nationale Wettbewerb vom Verein Logic Masters Deutschland. Die Sieger vertreten Deutschland dann bei den Sudoku Weltmeisterschaften.

Boeck hat sich einen Platz unter den besten Drei zum Ziel gesetzt. Und dafür trainiert sie schon seit Wochen hart. Etwa eineinhalb Stunden rätselt die 13-Jährige täglich, meist die Standardvariante mit neun Zahlenfeldern. Wörtlich übersetzt bedeutet das japanische Wort Sudoku „Ziffern dürfen nur einmal vorkommen“. In der üblichen Version ist es das Ziel, ein Gitter mit den Zahlen eins bis neun so zu füllen, dass jede Ziffer in jeder Einheit genau einmal vorkommt – und in jedem der 81 Felder exakt eine Zahl steht.

Sudoku: So klappt es auch mit anspruchsvolleren Varianten

Im Schnitt braucht die Gymnasiastin dafür drei bis vier Minuten. Etwas länger dauert es bei der weitaus anspruchsvolleren Variante, einer Kombination aus fünf Neuner-Sudokus. Auch die steht regelmäßig auf ihrem Trainingsplan. Die Vorgehensweise ist aber auch dabei immer die gleiche, wie Boeck erklärt: „Ich beginne mit den einfachen Feldern und arbeite mich dann Stück für Stück vor.“

SKlingt einfach, ist es aber nicht. Denn die Neu-Ulmerin hat trotz ihres jungen Alters bereits viel Erfahrung gesammelt. Seit knapp acht Jahren rätselt Boeck. Angefangen hat alles mit den Sudokus in der Zeitung, wie sie erzählt: „In der Schule habe ich dann auch öfter mal bei Turnieren mitgemacht.“ Zu ihren Lieblingsfächern zählt allerdings nicht Mathematik, sondern Physik und Französisch. Überhaupt hat die 13-Jährige, die sich selbst als „eher wissenschaftlich“ beschreibt, ein Faible für Sprachen. Neben ihrer Muttersprache Deutsch, spricht sie auch Englisch, Französisch und Russisch – denn dort hat ihre Familie ihre Wurzeln. Wenn sie gerade nicht am Rätseln ist, liest Boeck auch gerne ein Buch oder spielt eine Runde Basketball.

Ihre große Leidenschaft gilt allerdings dem Sudoku, sagt sie: „Ich probiere gerne verschiedene Techniken aus und das logische Denken macht mir großen Spaß.“

Mehr Informationen zur Deutschen Sudoku Meisterschaft in Neu-Ulm gibt es hier.

