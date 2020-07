00:32 Uhr

Steg wird abgerissen

Stuttgarter Straße teilweise gesperrt

Die Fußgängerbrücke über die Stuttgarter Straße am Hauptfriedhof in Ulm wird abgerissen. Die Brücke war wegen schwerer Schäden bereits seit Mai 2019 für Passanten gesperrt. Laut Stadtverwaltung wird mit dem Abriss am heutigen Samstag, 18. Juli, um 16 Uhr begonnen. Ab diesem Zeitpunkt wird auch die Stuttgarter Straße zwischen Eythstraße und Örlinger Talweg gesperrt. Die Universitätskliniken Michelsberg bleiben jedoch von Norden über die Stuttgarter Straße sowie über die Eythstraße und auch über die Prittwitzstraße erreichbar. Der Verkehr wird großräumig umgeleitet. Um den Rückbau des 93 Meter langen Fußgängerstegs bis Montag, 20. Juli, 6 Uhr, zu schaffen, wird am Wochenende durchgehend, also auch nachts, gearbeitet. (az)

