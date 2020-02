12:00 Uhr

Stiftung schüttet Fördergelder für engagierte Bürger aus

Die Neu-Ulmer Stiftung „Helfen mit Herz“ hat dieses Mal zwölf Projekte mit insgesamt 16.100 Euro unterstützt.

Die Bürgerstiftung „Stiftung Neu-Ulm – Helfen mit Herz“ fördert dieses Mal zwölf soziale, kulturelle und integrative Projekte in Neu-Ulm mit insgesamt 16.100 Euro. Die Stiftung unterstützt Jahr für Jahr Vereine, Institutionen und Organisationen, die sich im Bereich der Gemeinwesenarbeit in Neu-Ulm engagieren. Seit dem Jahr 2008 wurden so bisher insgesamt 177.813 Euro ausgeschüttet.

Helfen, wo der Schuh drückt – das ist das Konzept der Stiftung. Und wo genau der Schuh drückt, wissen nach Ansicht der Stiftung am besten die Bürgerinnen und Bürger. Daher sind sie es auch, die jährlich Fördervorschläge machen und Vereine oder Organisationen benennen können, die mit Fördergeldern bedacht werden sollen. Der Stiftungsvorstand, der sich aus Neu-Ulms Oberbürgermeister Gerold Noerenberg, Nuwog-Geschäftsführer Andreas F. Heipp und Professor Gerhard Mayer zusammensetzt, vertraut seit Jahren auf die Empfehlungen und Vorschläge. „Von außen ist nicht immer klar ersichtlich, welche gemeinnützigen Projekte oder Aktionen eine finanzielle Unterstützung dringend benötigen. Durch Ideen und Vorschläge aus der Bürgerschaft wird der Fokus tatsächlich auf die gerichtet, die eine Finanzspritze gut gebrauchen können“, so Noerenberg. Anhand der eingegangenen Vorschläge und der eingereichten Förderanträge hat der Stiftungsvorstand Ende vergangenen Jahres entschieden, welche Projekte und Institutionen für 2019 bedacht werden – und wie hoch der Betrag für einzelne Projekte ausfallen soll.

Diese Projekte hat die Bürgerstiftung dieses Mal unterstützt

Den höchsten Einzelbetrag in Höhe von 8000 Euro erhält der Verein Vorfeld Bürger für sein Frauensprachprojekt. Die Bandklasse der Emil-Schmid-Schule wird mit 1350 Euro unterstützt. 1250 Euro erhält der Malteser Hilfsdienst Neu-Ulm für das Malteser Schülerfrühstück. Die Friedenskirche im Wiley erhält für die Anschaffung von Holzspielsachen für den Winterspielplatz insgesamt 1000 Euro. Ebenfalls 1000 Euro gehen an die Diakonie Neu-Ulm für die Freizeitgestaltung der Klienten des ambulant betreuten Wohnens. Die Aids-Hilfe Ulm/Neu-Ulm/Alb-Donau wird mit 800 Euro unterstützt. Das Geld soll für eine Erholungsfreizeit verwendet werden.

Die Nachbarschaftshilfe Ulm/Neu-Ulm (Nanu) erhält insgesamt 750 Euro für die Schulung ehrenamtlicher Helfer und die Unterstützung hilfsbedürftiger Menschen. 700 Euro gehen an die Initiative „Gemeinsam genießen“. Mit dem Betrag werden Mittagessen für Bedürftige finanziert. Der Bürgerverein Wiley erhält für die „Musik im Wiley 2020“ insgesamt 400 Euro. Der Neu-Ulmer Ortsverein der Arbeiterwohlfahrt wird mit 300 Euro unterstützt. Hiermit sollen Werbematerialien und Flyer für den Frauen-Notruf erstellt werden. Weitere 300 Euro gehen an den Bürgerverein Wiley für das Projekt „Musik im Peter-Biebl-Park 2019“. 250 Euro erhalten schlussendlich die Sommerlichen Ulmer Musiktage für ein Konzert des Vokalquintetts Armenien in Reutti.

Ab sofort können wieder Vorschläge eingereicht werden

Bei der Übergabe des symbolischen Spendenschecks bedankte sich der Stiftungsvorstand bei den Vertretern der geförderten Projekte und Institutionen für deren Engagement. „Es reicht oftmals nicht mehr aus, im Stillen Gutes zu tun. Gemäß dem Motto ,Tu Gutes und sprich darüber‘ ist es neben der eigentlichen Hilfe auch wichtig, das bürgerschaftliche Engagement nach außen zu tragen“, sagte Noerenberg und weiter: „Nur so kann anderen Bürgern Mut gemacht werden. Nur so können auch andere ermuntert werden, sich selbst ehrenamtlich zu engagieren.“

Auch für das Jahr 2020 schüttet die „Stiftung Neu-Ulm – Helfen mit Herz“ wieder Fördergelder aus. Ab sofort und bis Ende September können entsprechende Fördervorschläge eingereicht werden. Die Vordrucke sind auf der Homepage der Bürgerstiftung abrufbar. (az)

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen