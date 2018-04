24.04.2018

Targobank wächst

Wo die Ulmer Filiale punkten kann

Die Targobank in Ulm hat im Geschäftsjahr 2017 sowohl im Kredit- als auch im Anlagegeschäft klare Zuwächse verzeichnet. Das teilte das Geldinstitut mit. Die Zahl der Girokonten stieg demnach um 3,2 Prozent auf etwa 4100. „Der persönliche Kontakt zwischen Berater und Kunde gehört trotz der zunehmenden Digitalisierung nach wie vor zu den wichtigsten Vertriebswegen der Targobank“, sagt Filialleiterin Bukurije Sulejmani.

Zum Bilanzstichtag hatte die Targobank in Ulm Konsumentenkredite mit einem Volumen von 68,1 Millionen Euro vergeben – ein Zuwachs von 12,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. „In den vergangenen Jahren konnte die Targobank ihre Kreditproduktion kontinuierlich steigern“, so Sulejmani in der Pressemitteilung weiter.

Sparprodukte blieben trotz anhaltender Niedrigzinsphase weiter gefragt: Das Volumen der Spareinlagen stieg leicht um 0,2 Prozent auf 3,5 Millionen Euro. Tagesgelder legten um 14,4 Prozent auf 11,5 Millionen Euro zu. Auch das Volumen der Festgelder nahm kräftig um 43,4 Prozent auf 6,3 Millionen Euro zu. Im Investmentgeschäft lag das von der Targobank Ulm verwaltete Depotvolumen im vergangenen Jahr mit 48 Millionen Euro 10,6 Prozent über dem Vorjahreswert. Das Volumen der Vermögensmanagementfonds legte dem Geldinstitut zufolge um zehn Prozent auf 8,5 Millionen Euro zu. Insgesamt betreute die Ulmer Filiale der Targobank zum Bilanzstichtag etwa 13000 Kunden.

Auch deutschlandweit habe die Targobank im Geschäftsjahr 2017 ihren Wachstumskurs weiter fortgesetzt, teilte das Geldinstitut mit. Dabei hätten der Ausbau der bestehenden Geschäftsfelder und die Erschließung neuer Kundengruppen und Ertragsquellen im Fokus gestanden. Das Gesamtergebnis über die Geschäftsfelder Privat-, Geschäfts- und Firmenkunden habe sich für 2017 auf 552 Millionen Euro belaufen. Im Privatkundengeschäft habe die Bank mit einem Vorsteuergewinn von 507 Millionen Euro erneut ein sehr gutes Ergebnis erzielt. Die Targobank hat ihren Sitz in Düsseldorf und gehört zur Crédit-Mutuel-Bankengruppe. (az)

