Techno und Schlager im Donaubad

Wir verlosen Karten für Freiluft-Events

Es wird heiß – und das Donaubad in Neu-Ulm feiert 60-jähriges Bestehen. Gleich zwei Gründe also für eine Sommer-Party am Wochenende. Am Samstag, 29. Juni, gibt es ein langes Techno- und House-Open-Air im Freibad. Am Sonntag, 30. Juni, folgt eine Schlagerparty mit der Band Papis Pumpels. Wir verlosen für beide Veranstaltungen jeweils zweimal zwei Karten.

Das Wave-Open-Air am Samstag geht mit zwei Bühnen an den Start. Auf der Mainstage, dem „Techno-Garten“, performen internationale Künstler aus den Bereichen Techno & Tech House. Im „Steinbruch“, einem etwas ruhigerem Areal, wollen DJs mit House eine spezielle Atmosphäre schaffen. Mit dabei sind Oliver Huntemann, Andhim, Santé, Adana Twins, Chris Montana, Denise Schneider, Lilly Palmer, Richard Judge, Sven Schaller, Tom Novy und mehr. Tanzen, sonnen und baden können die Besucher von 11 bis 23 Uhr. Parallel zum regulären Badebetrieb findet am Sonntag ein Konzert auf einer Bühne im Freibad statt, bei dem die Partyband Papis Pumpels von 15 bis 19 Uhr bekannte Schlager zum Besten geben wird. Karten kosten im Vorverkauf 4,50 Euro, am Veranstaltungstag gelten die regulären Freibadpreise.

Wer Karten gewinnen will, schreibt bitte bis Donnerstag, 15 Uhr, eine E-Mail mit dem Betreff „Donaubad“ und entweder „Techno“ oder „Schlager“ an die Adresse gewinnspiel@nuz.de. Bitte vollständigen Namen, Adresse und Telefonnummer angeben. (az)

