Einbrecher durchsucht Wohnhaus in Elchingen

Nach wochenlanger Abwesenheit kehrt ein älterer Mann in sein Haus in Thalfingen zurück und bemerkt einen Einbruch. Jetzt ermittelt die Polizei.

Mehrere Wochen lang war ein 81-jähriger Elchinger nicht zuhause. Als er am vergangenen Wochenende dorthin zurückkehrte, musste er feststellen, dass in der Zwischenzeit in das Wohnhaus im Thalfinger Breiteweg eingebrochen worden war.

Der oder die Unbekannte hat zwischen 28. Oktober und 21. November die Terrassentüre mit einem unbekannten Gegenstand aufgehebelt und ist so ins Innere des Gebäude gelangt. Dort wurden sämtliche Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 100 Euro, die Kriminalpolizei Neu-Ulm ermittelt. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0731/8013-0 zu melden. (AZ)