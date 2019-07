Theo-Waigel-Efeu – beständig wie der Euro

Plus Nach dem Ex-Bundesfinanzminister ist nun eine neue Art benannt. Der Geehrte sieht Parallelen zu seinen eigenen Augenbrauen.

Kräftig grün, dicht und sogar ein bisschen buschig sieht sie aus, die neu gezüchtete Efeu-Sorte, die seit Samstag einen berühmten Namen trägt: Theo-Waigel-Efeu. Der ehemalige Bundesfinanzminister taufte das neu gezüchtete Gewächs am Samstag im Kloster Roggenburg mit einem Gläschen Sekt auf seinen Namen.

Waigel meint, Efeu passe zu seinen charakteristischen Augenbrauen

Geladene Gäste, Vertreter aus Kommunalpolitik, Kloster und den an der Efeuzucht beteiligten Unternehmen Dehner und Helix, waren dabei, als Waigel die neu gezüchtete Efeu-Sorte mit einem Glas Sekt übergoss und so auf seinen Namen taufte. Der Efeu passe wohl zu ihm, meinte Waigel dabei. Sogar zu seinen charakteristischen Augenbrauen, die er, entgegen dem Rat mancher Zeitgenossen, auch künftig nicht stutzen werde, betonte Waigel, „die bleiben, wie sie sind, sie zeigen ja auch ein Stück Widerstandskraft“, meinte Waigel.

Waigel: Der Efeu sei „beständig, das teilt er mit dem Euro“

„Knorrig“ nannte der prominente Taufpate das Aussehen der Pflanze mit ihren leicht eingerollten Blättern. Der Efeu sei „beständig, das teilt er mit dem Euro“, kommentierte er und erklärte, dass auf der heimischen Terrasse seit Jahren ein Efeu wachse. Schon einige Staatsmänner hätten sich dort eingefunden, Helmut Kohl, Richard von Weizsäcker „und früher auch mal Seehofer“. Er wolle nun den neuen Efeu in Ehren halten, so Waigel.

Er betonte zudem seine Verbundenheit zu Roggenburg, habe er doch schon früh mit seiner Oma die Wannenkapelle und als Schulbub das Kloster besucht. Mit der Zeit „habe ich Roggenburg immer lieber gewonnen“, erklärte Waigel. Die Roggenburger Prämonstratenerpatres seien ihm „immer liebevolle geistige Begleiter“ gewesen, auch in schweren Zeiten.

Die Patres hatten sich die Efeu-Taufe als verspätetes Geschenk zu Waigels 80. Geburtstag im vergangenen April überlegt, berichtete Prior Stefan Kling in seiner Laudatio. Denn als wichtiger Unterstützer habe Waigel die Entwicklung des Klosters maßgeblich gefördert. „Wir freuen uns sehr, dass wir diesen besonderen Akzent setzen dürfen“, sagte Kling. Auch er machte Parallelen aus zwischen Waigel und der Efeupflanze. In der griechischen Antike nämlich habe sie, ums menschliche Haupt geschlungen, als Gehirnkühlung fungiert. Und auch Waigel habe in seinem politischen Wirken stets einen kühlen Kopf bewahrt, so Kling. So wie der Efeu für Treue und Zuverlässigkeit stehe, habe Waigel den Roggenburgern immer wieder „unaufgeregt und unprätentiös“ weitergeholfen. „Mögen Sie sich noch viele Tage an Ihrer Hedera helix waigelensis erfreuen“, sagte Kling an Waigel gerichtet. Der letzte Teil dieses lateinischen Pflanzennamens allerdings war nur scherzhaft gemeint.

Gartenhändler Dehner verkauft die Theo-Waigel-Sorte

Die neue Efeu-Sorte wurde in Kornwestheim gezüchtet, im Unternehmen „Helix“. Dessen Betriebsleiter Daniel Schmeißer erkannte eine neue Efeu-Variante, kräftig grün und mit gekräuselten Blättern, die sich aus einer anderen Efeupflanze entwickelt hatte. Solche spontanen Veränderungen kommen bei Efeu nicht selten vor, berichtete Helix-Inhaber Hans Müller. Bleiben die Mutationen stabil, lasse sich daraus eine neue Sorte kreieren, was in diesem Fall gelang. Und die wurde schließlich aus den rund 200 bislang namenlosen Efeusorten ausgewählt, um fortan Theo-Waigel-Efeu zu heißen. „Wir haben uns die Auswahl nicht leicht gemacht“, erklärte Wolfgang Graeser, Bereichsleiter und Prokurist des Gartenhändlers Dehner, der die Theo-Waigel-Sorte nun vertreibt. Müllers Pflegetipp: Der Waigel-Efeu ist robust, liebt frische Luft und sollte nicht zu sonnig stehen.