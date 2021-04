Tödlicher Unfall in Schwendi: Bauarbeiter stürzt sechs Meter in die Tiefe und stirbt

Auf einer Baustelle in Schwendi verunglückte ein Arbeiter tödlich. Kollegen fanden ihn. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen kam jede Hilfe zu spät.

Ein Bauarbeiter ist in Schwendi (Kreis Biberach) sechs Meter in die Tiefe gestürzt und gestorben. Der 38-Jährige arbeitete am Dienstagmorgen an einem Rohbau in einem Metallkorb, der an einem Kran befestigt war, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Die Spanngurten lösten sich und der Mann stürzte in die Tiefe. Kollegen fanden ihn und verständigten die Einsatzkräfte. Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen kam jede Hilfe zu spät. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Warum sich die Spanngurte lösten, war noch unklar. (dpa/lsw)

