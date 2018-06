06:05 Uhr

Trauernde zurück in den Alltag begleiten

Die Sendenerin Monika König-Piper hilft Menschen, die Angehörige verloren haben. Was ihr dabei Kraft gibt.

Von Jonathan Mayer

Frau König-Piper, Sie sind eine von 14 neu ausgebildeten Trauerbegleitern bei der ambulanten Hospizgruppe in Illertissen. Was ist denn Ihre zentrale Aufgabe?

Monika König-Piper: Ich begleite Menschen, die eine geliebte Person verloren haben. Das kann der Ehepartner sein, aber auch ein Freund. Dabei diene ich den Menschen als Stütze und helfe ihnen, ihre Kraftquellen wieder zu entdecken und ins Leben zurückzufinden.

Sie haben eine Ausbildung absolviert, um als Trauerbegleiterin zu arbeiten. Wie läuft diese ab?

König-Piper: Die Ausbildung findet an fünf Wochenenden jeweils am Freitag und am Samstag statt. Insgesamt hatten wir knapp 120 Lehrstunden. Unter anderem wurde dabei in Arbeitsgruppen die Gesprächsführung und ein empathisches Auftreten geübt.

Wie lange dauert die Begleitung?

König-Piper: Die Begleitung dauert in der Regel zwischen sechs Monaten und einem Jahr. Das hängt auch von den Trauernden ab. Zu Beginn der Begleitung treffen wir uns jede Woche ein Mal, später dann nur noch alle paar Wochen. Das kommt immer darauf an, wie der Bedarf der Menschen ist. Wichtig ist, dass wir mit den regelmäßigen Gesprächen einen Rahmen bieten für alles, was weggefallen ist.

Wie wird den Trauernden bei der ambulanten Hospizgruppe geholfen, ihren Schmerz zu überwinden?

König-Piper: Zum einen gibt es die persönliche Begleitung. Einmal im Monat gibt es im Hospiz auch das Café, wo sich Trauernde treffen und gemeinsam mit einem der Trauerbegleiter reden und Kaffee trinken. Uns ist wichtig, dass eine gemütliche Atmosphäre herrscht. Jeder, der Interesse hat, kann kommen und mitmachen. Es ist wichtig, auch in der Trauer neue Bekanntschaften zu machen und Berührungsängste abzubauen. Sonst ist man in der eigenen Trauer gefangen.

Ihr erster Einsatz in der Trauerbegleitung steht noch aus. Wie bereiten Sie sich vor? Sind Sie nervös?

König-Piper: Nervös würde ich nicht sagen. Ich habe schon Menschen in meinem persönlichen Umfeld begleitet und habe auch Erfahrung durch die Sterbebegleitung. Ich fühle mich durch meine Ausbildung gut darauf vorbereitet.

Aber als Grundschullehrerin kommen Sie beruflich eher nicht mit Themen wie Trauer oder Tod in Berührung. Wie kamen Sie dazu, sich in der ambulanten Hospizgruppe zu engagieren?

König-Piper: Im Gegenteil. In der Schule habe ich oft mit solchen Themen zu tun, zum Beispiel wenn bei einem Schüler ein Verwandter stirbt. Ich wurde oft damit konfrontiert, dass die Themen Tod und Sterben ausgeklammert werden, weil nicht darüber geredet wird. Oft waren auch die Eltern einfach mit der Situation überfordert und wussten nicht, wie sie mit ihren Kindern darüber sprechen sollen. Das finde ich schade. Deshalb habe ich mich 2014 bei der Hospizgruppe gemeldet und als Sterbebegleiterin angefangen.

Sterbebegleiterin? Wie unterscheidet sich das von der Trauerbegleitung?

König-Piper: Bei der Sterbebegleitung leiste ich den Menschen bis zu ihrem Tod Beistand. Wenn ich mit Trauernden arbeite, begleite ich sie hingegen zurück ins Leben. Ich helfe ihnen, zu verarbeiten, was passiert ist, damit sie ihr normales Leben weiterführen können. Ich wüsste nicht, was von Beidem schwerer ist. Die Begleitung von Sterbenden ist irgendwann abgeschlossen, Trauer zu überwinden dauert hingegen lange und es können immer wieder Emotionen hochkommen. Beides kostet viel Kraft. Vor allem den Betroffenen, aber auch den Ehrenamtlichen.

Bei ihrer Arbeit hören sie auch bewegende Geschichten. Macht Sie das persönlich betroffen?

König-Piper: Ich treffe mich regelmäßig mit den anderen Trauerbegleitern. Dann reden wir mit den Koordinatoren der Hospizgruppe, Johanna Nientiedt und Bernhard Schlager, über unsere Arbeit. Wenn wir irgendwelche Probleme haben, können wir uns auch immer an sie wenden. Natürlich gehen einem viele Dinge auch sehr nahe.

Was gibt Ihnen in solchen Momenten Kraft?

König-Piper: Meine Familie. Sie ist meine wichtigste Kraftquelle. Sie unterstützen mich bei meiner Arbeit und geben mir Rückhalt. Die freie Natur ist mir auch wichtig. Ich reite gern und bin viel draußen. Da komme ich auf andere Gedanken.

Würde Ihnen Ihre Ausbildung und Erfahrungen helfen, wenn Sie selbst einen geliebten Menschen verlieren und trauern?

König-Piper: Ich denke schon. Das Auf und Ab der Emotionen wäre auf jeden Fall auch bei mir vorhanden. Das ist ganz normal. Aber ich denke, ich könnte durch die Ausbildung mit meiner Trauer besser umgehen. Auch das Wissen, dass es Ansprechpartner gibt, an die ich mich wenden kann, entlastet mich, wenn ich daran denke.

Zur Person: Monika König-Piper ist 63 Jahre alt und wohnt in Senden. Seit vier Jahren engagiert sie sich im Hospiz.

Themen Folgen