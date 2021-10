Bewohner bei Brand in Ulmer Mehrfamilienhaus eingeschlossen

Auslöser waren Kerzen auf einem Tisch: In der Wohnung einer alten Frau brach am Samstag Feuer aus. Die Folge war ein Großeinsatz

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Ulmer Oststadt sind zwei Bewohner verletzt worden. Mehrere Menschen waren in ihren Wohnungen eingeschlossen und mussten in Sicherheit gebracht werden

Das Feuer brach am Samstag in einer Maisonette-Wohnung im Erdgeschoss aus. Nach Angaben der Polizei hatte eine 80-jährige Frau in ihrer Wohnung Kerzen auf einem Tisch entzündet. Sie ging für kurze Zeit aus dem Zimmer. Kurz darauf löste der Rauchmelder aus. Ihre Löschversuche verliefen erfolglos und es entwickelte sich ein Wohnungsbrand.

In dem vom Brand betroffenen Wohnhaus leben 40 Menschen

In dem Mehrfamilienhaus wohnen über 40 Menschen. Gegen 18:45 Uhr wurde die Integrierte Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst alarmiert. Zunächst war unklar, wie viele Personen davon betroffen waren. Sofort entsendete die Leitstelle einen Löschzug von der nahegelegenen Hauptwache. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Treppenraum verraucht war, und damit der Fluchtweg für die Personen in den darüber liegenden Wohnungen abgeschnitten. Fünf Menschen machten sich auf dem darüber liegenden Balkon bemerkbar. Direkt über der Brandwohnung im dritten und vierten Obergeschoss waren zwei bettlägerige Person, die nach Darstellung der Feuerwehr zunächst in der Wohnung gelassen wurden. Sie blieb unverletzt.

Zwei Bewohner erleiden Rauchvergiftungen

Der Einsatzleiter forderte sofort einen weiteren Löschzug an, ebenso den Feuerwehrbus und weitere Sonderfahrzeuge. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und den Treppenraum wieder rauchfrei machen. Bei einem Löschversuch hatten sich zwei Bewohner Rauchgasvergiftungen zugezogen und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Der Rettungsdienst betreute weitere betroffene Bewohner im Feuerwehrbus, der wegen des kalten Wetters zur Verfügung gestellt wurde. Auf einem nahegelegenen Parkplatz wurde eine Verletztensammelstelle eingerichtet. Der Sachschaden wird von der Polizei auf rund 300 000 Euro geschätzt.

Im Einsatz waren insgesamt rund 50 Feuerwehrleute sowie das DRK mit einem leitenden Notarzt, weiteren Notärzten und mehreren Rettungswagen. (AZ)