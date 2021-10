Das Heyoka-Theater bringt im Ulmer Roxy ein Bienen-Stück auf die Bühne

"Räume zwischen Himmel und Erde" heißt der erste Teil einer ganzen Trilogie, die das integrative Heyoka-Theater plant. Alles dreht sich dabei um Bienen.

Das professionelle integrative Heyoka-Theater aus Ulm präsentiert im Kulturzentrum Roxy sein neues Stück "Bienen 1 - Räume zwischen Himmel und Erde". Die Premiere findet am heutigen Samstag, 23. Oktober, um 20 Uhr statt.

Einen Theaterstück im Roxy, dass sich ganz um Bienen dreht

"Räume zwischen Himmel und Erde" ist der erste Teil einer Bienen-Trilogie - so kündigt es die Theatergruppe an. Im Sommer 2022 soll die Produktion "Delight" folgen und im Herbst 2022 der Dokumentarfilm "Von Bienen, Narren und Menschen". Das Schauspiel-Ensemble erklärt: "Wir wollen euch erzählen, was wir über die Bienen gelesen, was wir beobachtet, im Umgang mit ihnen erfahren und dabei über uns selbst herausgefunden haben. Wir hoffen und wünschen, dass die Arbeit mit diesen erstaunlichen Wesen positive Saiten in uns Menschen zum Klingen bringt." Das Stück hat die Heyoka-Leiterin Eva Ellerkamp geschrieben, sie leitet diese Gruppe, in der Menschen mit Behinderungen, Menschen mit psychischen Krankheiten, engagierte ­Laienschauspieler und Profis zusammenspielen.

Termine für "Bienen 1 -Räume zwischen Himmel und Erde"

Weitere Vorstellungen gibt es am Sonntag, 24. Oktober, 17 Uhr, Dienstag, 26. Oktober, 20 Uhr, und Mittwoch, 27. Oktober, 20 Uhr. Es gilt die 3G-Regelung: Der Besuch dieser Veranstaltung ist nur für vollständig geimpfte, nachweislich genesene oder tagesaktuell negativ getestete Personen möglich. Zudem muss während der Veranstaltung auch am Platz stets eine Maske getragen werden. Infos unter www.heyoka-theater.de.

