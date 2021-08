Ein Abend für Dorothy Parker: Nora Gomringer krönt die Literaturwoche

Plus Poetisch, Oscar-nominiert, an Liebe leidend - wer war diese Dorothy Parker? Bei der Literaturwoche Donau widmet ihr Nora Gromringer einen ganzen Abend.

„Peng Peng Parker“ – allein der Titel verspricht schon einen stattlichen Knall: Zum Finale der Literaturwoche Donau gestaltet die Lyrikerin Nora Gomringer eine große Hommage für Dorothy Parker. Einen ganzen Abend widmet sie der legendären New Yorker Poetin - im Biergarten des Ulmer Roxy. Mit der Poesie spielt hier auch die Musik: Der Schlagzeuger und Komponist Philip Scholz begleitet Gomringers Vortrag, gemeinsam mit Jonas Timm am Klavier. Ein Abend mit Wumms, Weh und Poesie und offener Seele.