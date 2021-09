Ulm

17:00 Uhr

Faszinierende "Bilder einer Ausstellung": Alexander Krichel spielt in Ulm

Plus In Ulm gibt der Pianist Alexander Krichel ein umjubeltes Konzert mit Mussorgsky. Das alles macht er für den guten Zweck - und fördert zudem Talente.

Von Dagmar Hub

Welch ein Unterschied: Als der Weltklasse-Pianist im Februar im Stadthaus sein drittes Benefizkonzert zugunsten des Ulmer Hospizes gab, war er allein im Stadthaussaal, und Kameras streamten das Konzert in alle Welt, bis zu Zuhörern in den USA und in Asien. Bei seinem Extrakonzert am Sonntag erlebte der in Hamburg geborene Echo-Klassik-Preisträger Alexander Krichel eine komplett andere Atmosphäre, die in der Zeit der Pandemie eine ungewöhnliche war - ein fast komplett gefüllter Saal, Standing Ovations und Bravo-Rufe. Dabei hatte sein aus dem Stadthaus gestreamtes Februar-Konzert sogar Folgen für sein neues Album, das am 1. Oktober erscheint - die Entscheidung, Modest Mussorgskys Klavierzyklus "Bilder einer Ausstellung" George Enescus zweiter Suite gegenüberzustellen, fiel nach jenem Stadthaus-Konzert, erzählt der Pianist.

