Ulm

vor 18 Min.

Geachtet, hofiert, fortgejagt: Wie Ulm mit den Juden umging

Plus In der Ulmer Volkshohschule geht es um die jüdische Geschichte in Deutschland, um verschiedene Perspektiven und die Auferstehungschancen eines Abgeordneten.

Von Dagmar Hub

Seit 1700 Jahren findet jüdisches Leben auf dem Territorium dessen statt, was heute Deutschland ist. In dieser langen Zeit gab es aber auch viele Phasen, in denen Jüdinnen und Juden auf brutale Weise diskriminiert, vertrieben und getötet wurden. Die Ulmer "Partnerschaft für Demokratie" lenkte in einem "Wir sind da!" betitelten und der verstorbenen Esther Bejarano gewidmeten Abend in der Volkshochschule Ulm den Blick auf die Vielfalt jüdischen Lebens und auf dessen Zukunftsperspektive in Deutschland und in Ulm. Vorab las der Publizist Uwe von Seltmann aus seinem aktuellen Buch "Wir sind da!".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

